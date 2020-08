Terror em Botucatu: polícia encontra R$ 1,6 milhão do dinheiro roubado de banco

A polícia conseguiu recuperar R$ 1,6 milhão do dinheiro que foi roubado de um banco em Botucatu durante grande ação criminosa na madrugada de quinta-feira (30). A investigação aponta que a quadrilha usou explosivos em uma agência do Banco do Brasil, mas tiros e estilhaços danificaram dois bancos vizinhos.

O dinheiro roubado foi encontrado dentro de um carro no município, localizado a 225 km da capital paulista. Não há informação do valor total levado pelos criminosos – ao menos 40 pessoas participaram da ação.

Durante o ataque, a quadrilha queimou carros em frente ao 12º Batalhão da PM no município, para atrasar a reação policial. Em uma troca de tiros, dois policiais ficaram feridos – ambos já tiveram alta médica. Um outro confronto, já na manhã de quinta, deixou um suspeito morto.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), após o crime mais de 200 policiais foram deslocados para Botucatu para reforçar a segurança e ajudar a localizar os criminosos. Já foram apreendidas armas, munições e explosivos usados na ação, além de sete veículos, dois coletes a prova de balas e um rádio comunicador.

O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apura se este crime possui relação com episódios anteriores de assaltos a banco violentos durante a madrugada, como em Ourinhos em maio deste ano. Ambas as ações, acompanhadas de tiros, explosões e veículos queimados, repercutiram por causar terror os moradores das cidades.