Previsão do Tempo: em São Paulo, frio continua apesar do sol neste fim de semana

As temperaturas seguem reduzidas neste final de semana em São Paulo, baixas desde a chegada de uma frente fria na região leste do Estado nesta semana. No entanto, as chuvas que caíram no meio da semana não estarão presentes, e o sol vai ganhar espaço para brilhar, ainda sem provocar grande sensação de calor.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

Brasil adota ferramenta que rastreia infectados por covid-19

Bolsonaro diz ter infecção no pulmão após contrair covid-19

Sábado (1º)

O mês de agosto começa com muita nebulosidade e formação de névoa úmida na capital paulista. Durante a tarde, a quantidade de nuvens diminui e o sol facilita a elevação da temperatura.

No início do dia, há previsão de mínima de 13ºC. Os termômetros sobem até 21ºC, máxima atingida durante a tarde. Neste período, a taxa de umidade do ar cai para 55%.

O dia vai terminar com céu nublado e sem previsão de chuva.

Domingo (2)

O último dia do fim de semana começa com muitas nuvens e sensação de frio ao amanhecer; a mínima, atingida neste período, será novamente de 13ºC.

Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, elevando a temperatura. Durante a tarde ensolarada, teremos uma máxima de 22°C, com taxa de umidade reduzida para 50%.

Entre o fim da tarde e a noite, a entrada da brisa marítima volta a favorecer o aumento de nuvens, mas não há expectativa de chuva.