Ministro da CGU, Wagner Rosário testa positivo para covid-19

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, testou positivo para a covid-19 na quinta-feira, 30, informou a assessoria da pasta nesta sexta-feira, dia 31. "Ele ficará em isolamento até novo teste e alta médica" e "até lá manterá as atividades de forma remota", completou a assessoria.

Com Wagner Rosário já são seis ministros do governo federal que contraíram o novo coronavírus, além do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Também testaram positivo para a doença os ministros Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Milton Ribeiro (Educação), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

