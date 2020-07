Internet já escolheu como será a nota de R$ 200

A criatividade dos internautas foi mais rápida que a do Banco Central na hora de apresentar a cara da nova nota de R$ 200. A cédula só entra em circulação no fim de agosto e terá o lobo-guará como personagem, animal escolhido em consulta pública em 2001. Mas desde o anúncio, na quarta-feira, da maior nota entre as disponíveis em real, as redes sociais se encheram de sugestões. Entre os bichos lembrados está a ema, que recentemente foi clicada com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada (uma delas o atacou!).

Aparecem também o vira-lata caramelo e a naja, que virou notícia por atacar um estudante no Distrito Federal. Há quem tenha lembrado que “Os Simpsons” já tinha previsto a nota de R$ 200 em episódio de 2014, quando Homer é subornado ao apitar partidas de futebol.

Veja alguns exemplos:

OFICIAL NOVA CÉDULA DE 200 REAIS.

– NAJA DE BRASÍLIA pic.twitter.com/2maovnXE0a — Renan Morais (@RenanmoCrvg) July 30, 2020

Petição para o vira lata caramelo ser o modelo da nota de 200 pic.twitter.com/aV5Thr9TfE — papa tudo (@melojpedroa) July 29, 2020