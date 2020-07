Incêndio destrói 163 hectares na Floresta Nacional de Brasília

A Floresta Nacional de Brasília foi atingida por um incêndio na tarde desta quinta-feira (30), sendo extinguido apenas no começo da manhã de sexta-feira (31). As chamas afetaram uma área de 163 hectares de mata – um equivalente a 160 campos de futebol.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou seis viaturas com 35 brigadistas para atender a ocorrência; funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ente responsável pela gestão da floresta, também ajudaram a combater o fogo.

Não foi divulgado o motivo para o início das chamas, que teriam sido controladas pela equipe após as 4h30 da madrugada de hoje. Não houve nenhum registro de pessoas feridas no incêndio.