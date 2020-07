Brasil tem mais um dia acima dos 50 mil contágios e mil mortes por covid-19; confira balanço desta sexta

Pelo terceiro dia consecutivo, o país registra nacionalmente mais de 50 mil contágios e acima de mil mortes pela covid-19. Nesta sexta-feira (31), último dia de julho, o Brasil soma mais 52.383 novas infecções pelo vírus, além de 1.212 novos óbitos de pacientes da doença.

Os dados foram compilados pelas secretarias estaduais de saúde e divulgados em atualização diária feita pela plataforma Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Na quarta-feira (29), foi registrado o recorde absoluto de novos casos, com mais de 72 mil infecções em apenas 24 horas — o maior número desde o início da pandemia. Outro recorde deste âmbito havia sido registrado na semana anterior, que também foi a mais letal e com mais contaminações desde o começo do ano.

Com os números desta sexta, o Brasil chega a 2.662.485 infecções totais, além de 92.475 óbitos. A doença causada pelo novo coronavírus já atingiu 1.267 a cada 100.000 habitantes, além de ter provocado a morte de 44 brasileiros a cada 100.000.

A maior parcela destes números está no Estado de São Paulo, que contabiliza 542.304 casos e 22.997 mortes. O Rio de Janeiro, por sua vez, tem o segundo maior número de mortes (13.477) e o quarto maior número de casos (165.495).

