Bolsonaro exibe cloroquina durante aglomeração em Bagé, RS

O presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração pelo segundo dia consecutivo ao abraçar e cumprimentar populares no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31). Na quinta-feira (30) ele esteve no norte da Bahia e no Piauí, onde também reuniu dezenas de pessoas.

Durante visita à primeira escola cívico-militar do Rio Grande do Sul, Bolsonaro participou da cerimônia de entrega de moradias populares em Bagé, na fronteira com o Uruguai, e usou uma máscara de proteção com o dizer “eu amo Bagé”.

Em vídeos gravados no local é possível ver o presidente levantando uma caixa de cloroquina e apresentando para a multidão.

O presidente, mais uma vez, defendeu o uso do medicamento, que não tem comprovação científica, e disse inclusive que estudou o tema.

Recém curado da Covid-19, Jair Bolsonaro voltou a minimizar as mortes e ocorridas no Brasil devido a doença.

Ao ser questionado a respeito da recriação de um novo imposto, batizado de “Nova CPMF”, o presidente da república encerrou a entrevista.

Jair Bolsonaro estava acompanhado de ministros e autoridades gaúchas. Diante da quarentena imposta ao governador Eduardo Leite, que testou positivo para Covid-19, o governo do Estado foi representado pelo vice, Ranolfo Vieira Júnior.