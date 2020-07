3 máscaras de cebola para acelerar o crescimento do cabelo

Às vezes, nosso cabelo parece estagnado. Porém, há remédios caseiros que, embora pareçam fora do comum, podem ser eficazes no crescimento do cabelo. É o caso das máscaras de cebola apresentadas pelo portal Nueva Mujer.

O crescimento capilar pode ser afetado pela falta de alguns nutrientes. Por isso, precisamos aplicar produtos que forneçam o que você precisa para ser saudável.

A cebola tem propriedades antimicrobianas, é antioxidante e tem alto teor de enxofre, o que ajuda a combater o excesso de gordura, controla a queda de cabelo, previne infecções e ativa a circulação.

Isso é o que permite um rápido crescimento, por isso existem várias maneiras de aplicá-lo combinando-o com outros produtos naturais que se encaixam no seu tipo de cabelo e necessidades.

Máscaras para acelerar o crescimento do cabelo

Mel e cebola

Ingredientes

cebola

mel

Modo de preparo e uso

Em um liquidificador, bata pedaços de cebola e adicione duas colheres (sopa) de mel. Aplique a máscara em todo o couro cabeludo e use os dedos para massagear em círculos. Deixe agir por 10 minutos e lave com shampoo.

Limão e cebola

Ingredientes

cebola

suco de limão

Modo de preparo e uso

Em um liquidificador misture pedaços de cebola com o suco de um limão. Aplique no couro cabeludo com massagem e deixe descansar por meia hora. Retire com muita água e shampoo.

Batata e cebola

Ingredientes

batata

cebola

água

Modo de preparo e uso

Em um liquidificador despeje a água com os pedaços de batata e cebola, misture muito bem até ficar homogêneo. Massageie o couro cabeludo e deixe descansar por 15 minutos. Lave com água e shampoo.