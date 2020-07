Uber vai incluir opção de corrida de táxi na cidade de São Paulo

A Uber anunciou nesta sexta-feira (30) que, no próximo mês, vai passar a incluir a opção de viagens de táxi em seu aplicativo. O objetivo é fornecer ao cliente mais possibilidades na hora de solicitar uma corrida na cidade de São Paulo, principalmente na área corporativa.

"Além disso, como táxis são autorizados nas faixas de ônibus, alguns clientes revelam buscar essa opção quando precisam acessar locais como a região da avenida Paulista, por exemplo”, afirmou a diretora geral da empresa, Claudia Woods.

A partir da semana que vem, podem se cadastrar na plataforma da Uber os taxistas que forem credenciados para trabalhar na capital paulista. É preciso baixar o aplicativo de parceiros da empresa, apresentar documentos e passar por verificação de segurança.

Já os passageiros terão acesso ao recurso até o fim de agosto. O preço válido nas viagens será o do taxímetro, com o aplicativo apenas dando uma estimativa antes do início da viagem.

A cidade de São Paulo é a segunda da América Latina a incluir táxis como opção para corridas pelo aplicativo – a primeira foi Santiago, no Chile, em junho deste ano.