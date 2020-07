Previsão do tempo: frio diminui e chuva cessa nesta sexta-feira em São Paulo

Com o afastamento da frente fria, que se estabeleceu por poucos dias no leste do Estado de São Paulo, o tempo esquenta e resseca nos próximos dias. A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira (31), último dia de julho, o sol começa a retornar à Grande São Paulo, ainda entre nuvens e com temperaturas amenas. O frio permanece nas madrugadas, e o termômetro esquenta levemente no decorrer do dia.

Ventos frios e úmidos vindos do sul e sudeste do país mantém a nebulosidade na capital paulista, além da sensação de frio. No começo do dia, uma mínima de 12ºC aflige o paulistano, porém a máxima já atinge os 20ºC. Ainda não teremos calor, mas pelo menos a cidade sairá da casa dos dez graus.

Ainda, não há previsão de chuva para o dia, embora alguma leve garoa possa cair. Tempo nublado do início ao fim do dia, com umidade ainda razoável, porém em curva decrescente: as taxas deverão variar entre 50% e 95%.