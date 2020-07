Michelle Bolsonaro é diagnosticada com covid-19

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está com covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (30) pela Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência.

Segundo a pasta, ela apresenta sintomas leves e já está em isolamento social. “Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos”, afirma a nota. Michelle Bolsonaro está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República. Não foi informado se ela seguirá o mesmo tratamento do marido, Jair Bolsonaro.

Diagnosticado no início de julho, o presidente da República chegou a tomar hidroxicloroquina para tratar a doença – apesar de estudos médicos apontarem que o remédio não é eficaz contra a covid-19.

Na quarta-feira (29), Michelle participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde discursou e teve contato com o presidente e as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Ambas farão o teste para a doença.