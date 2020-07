Mais 56 mil brasileiros infectados e 1,1 mil mortos pela covid-19 nesta quinta; veja balanço completo

No dia seguinte a um recorde de novos casos da covid-19 no Brasil, o país registra novamente mais de 50 mil infecções e mais de mil mortes. Os dados foram compilados pelas secretarias estaduais de saúde e divulgados nesta quinta-feira (30) em atualização diária feita pela plataforma Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 56.837 pacientes acometidos pela doença, enquanto outros 1.129 faleceram por suas complicações. O total de óbitos já supera 90 mil, atingindo 91.263 nesta quinta; já o número total de casos confirmados desde o início da pandemia ultrapassa 2,6 milhões.

LEIA MAIS:

Previsão do tempo: frio diminui e chuva cessa nesta sexta-feira em São Paulo

Unicamp estuda efeitos duradouros da covid-19 no sistema nervoso

As taxas de mortalidade (número de mortos a cada 100 mil habitantes) e incidência da doença (número de infectados a cada 100 mil habitantes) segue subindo a cada dia, hoje em 43,4 e 1.242, respectivamente.

Já a letalidade vem caindo lentamente, atingindo 3,5%. Isto pode ser explicado por um aumento mais expressivo nas infecções do que nas mortes, indicando um possível movimento do vírus para pacientes mais jovens e saudáveis, com menor chance de desenvolver casos graves da doença.