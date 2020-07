Christopher Meloni confirma que Mariska Hargitay vai aparecer em spin-off de Law & Order

Christopher Meloni, famoso pelo personagem Elliott Stabler, em "Law & Order: SVU", confirmou nesta quarta-feira (29) que Olivia Benson, personagem de Mariska Hargitay, tem aparição confirmada no spin-off da série.

"Oh, sim!", disse ele em entrevista ao programa The Talk, da emissora CBS, quando questionado se a antiga parceira poderia ganhar uns minutinhos em "Law & Order: Organized Crime" . "O quanto [a duração da participação] eu não sei, porque soube que ela tem seu próprio emprego", brincou. "Acho que qualquer coisa que os escritores inventem, nós dois estaremos animados para atuar juntos no parquinho de cada um", disse ele, citando as duas séries.

Meloni deixou SVU na 12ª temporada e sua saída foi mal explicada na trama da série. Sem o ator em cena, a equipe de Benson fica sabendo que Stabler se aposentou.

A nova série vai ser introduzida em "SVU", que tem estreia prevista da próxima temporada entre setembro e novembro. A exibição será sempre às quintas-feiras, logo após a série veterana.