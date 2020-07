Helicóptero dos bombeiros cai em cima de carro no Distrito Federal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros com cinco pessoas caiu na manhã desta quinta-feira (30) em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal. A aeronave atingiu um carro por volta das 10h15, estacionado ao lado de um prédio onde funciona uma faculdade.

Segundo a corporação, estavam a bordo um médico do Samu, que sofreu um corte na testa e foi levado a um hospital particular, além de uma enfermeira e três militares, que não ficaram feridos. Todos receberam atendimento médico e passam bem.

No momento do acidente, o veículo aéreo viajava a caminho de uma ocorrência média. O helicóptero prestaria apoio a uma vítima de parada cardiorrespiratória. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Veja também:

Uber vai incluir opção de corrida de táxi na cidade de São Paulo

Linha 12-Safira da CPTM limita operação após caminhão atingir poste de energia