Presidente da Fifa é alvo de inquérito criminal na Suíça

Gianni Infantino, atual presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), é alvo de investigação na Suíça por supostas associações criminais com o ex-procurador-geral do país, Michael Lauber.

Em uma declaração do conselho federal suíço, Stefan Keller, o promotor especial designado para o caso, concluiu que existem "indicações de conduta criminosa" nas reuniões entre Infantino e Lauber.

Segundo autoridades suíças, o cartola teria se encontrado com Lauber em segredo três vezes entre 2016 e 2017. Entre os possíveis crimes cometidos por ambos, estariam abuso de autoridade e violação de sigilo oficial.

Lauber e Infantino negam qualquer irregularidade nos encontros. Anteriormente, o presidente da Fifa já havia afirmado que as acusações eram "absurdas".

"Eu apoio totalmente o processo judicial e a FIFA continua disposta a cooperar totalmente com as autoridades suíças para esse fim. A reunião com o procurador-geral da Suíça foi perfeitamente legítima e legal", disse Infantino.

A participação do promotor público Rinaldo Arnold também está sendo apurada.