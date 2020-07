Dia de Sorte 336: que horas sai o resultado do sorteio desta quinta, 30 de julho

O Dia de Sorte 336 desta quinta-feira (30) pode pagar um prêmio de R$ 600 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado. Boa sorte!

Uma das mais recentes loterias da Caixa Econômica Federal, o Dia de Sorte convida apostadores a escolherem seus números favoritos dentre os 31 – alusão a um mês cheio, de 31 dias. Um "mês da sorte" também é sorteado a cada concurso.

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 335), nenhuma aposta acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou. Outras 61 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 2 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.