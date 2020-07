Auxílio emergencial: Caixa abre 700 agências no sábado das 8h às 12h

Agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado (1º) para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com o banco, 717 unidades vão funcionar das 8h às 12h. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício, conforme calendário que pode ser consultado ao lado.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências sábado serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.

A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.

Calendário de liberação dos saques do ciclo 1 nas agências da Caixa:

• 25/07.

Nascidos em janeiro.

• 01/08.

Nascidos em fevereiro e março.

• 08/08.

Nascidos em abril.

• 13/08.

Nascidos em maio.

• 22/08.

Nascidos em junho.

• 27/08.

Nascidos em julho.

• 01/09.

Nascidos em agosto.

• 05/09.

Nascidos em setembro.

• 12/09.

Nascidos em outubro e novembro.

• 17/09.

Nascidos em dezembro.