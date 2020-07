Butantan faz testagem gratuita para identificar assintomáticos com covid-19

O Instituto Butantan vai realizar, até a próxima segunda-feira (3), um projeto piloto de testagem gratuita para identificar pessoas assintomáticas com covid-19.

O objetivo é colher o maior número de amostras possível, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Cerca de 200 testes PCR, que coleta secreções das narinas e da garganta, serão disponibilizados por dia em sistema drive-thru.

A estrutura funcionará no estacionamento do Shopping SP Market, na zona sul de São Paulo. Para ser testado, não é necessário marcar horário, já que o exame é realizado por ordem de chegada no esquema drive-thru.

Apenas carros de passeio são permitidos, entre 8h e 17h, e não haverá cobrança de estacionamento. O resultado do exame será enviado por e-mail em até 72 horas.

Se o projeto apresentar resultados positivos, o Instituto Butantan poderá repetir a iniciativa em outros momentos.