Niterói fará testes em voluntários para vacina chinesa contra covid-19

A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, também fará testes para a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. O estudo será conduzido em parceria com o Instituto Butantan, que coordena os experimentos da CoronaVac (nome comercial da substância) no Brasil.

Os testes serão feitos em profissionais de saúde do Hospital Getúlio Vargas Filho e da Policlínica Sérgio Arouca. Serão entre 500 e 900 voluntários, recrutados pela Secretaria Municipal de Saúde de Niterói.

Os participantes do estudo serão escolhidos através de entrevistas e avaliações médicas. Após a seleção, receberão duas doses da vacina, com duas semanas de intervalo entre cada aplicação.

Em seguida, os voluntários serão monitorados pelo estudo ao longo de um ano, no qual serão analisados os resultados da imunização e possíveis efeitos colaterais – para verificar a eficácia e a segurança da vacina.

As inscrições para os testes serão realizadas online, nos sites oficiais do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz e da Secretaria de Saúde de Niterói.