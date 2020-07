Remédio caseiro com óleo de linhaça para estimular o crescimento do cabelo

O óleo de linhaça é um dos melhores ingredientes, pois serve tanto para a nutrição quanto para a beleza, já que estimula o crescimento capilar. Este remédio caseiro é fácil de fazer e têm ótimos resultados, de acordo com o portal Nuva Mujer.

Por essa razão este ingrediente é encontrado em uma série de cremes capilares, além das populares cápsulas de óleo de linhaça.

Óleo de linhaça para o crescimento do cabelo

Um remédio incrível para estimular o crescimento capilar é misturar óleo de linhaça com algum extrato de aloe vera e óleo de jojoba. Misture esses três ingredientes e aplique no seu cabelo uniformemente por cerca de 20 minutos. Em seguida, enxague com água fria.

Se você tem o cabelo seco e sem vida, aplique este remédio para promover o seu crescimento todos os dias para mantê-lo condicionado e saudável.

Essa mistura, além de estimular o crescimento capilar, também protege contra os efeitos negativos da poluição, poeira e toxinas que estão no meio ambiente.