Professores da rede estadual fazem carreata contra o retorno das aulas em SP

Professores da rede pública estadual de São Paulo fizeram, na manhã desta quarta-feira (29), uma carreata contra o retorno das aulas presenciais, previsto para 8 de setembro.

A carreata foi organizada pelo Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). Os professores se reuniram em frente ao Estádio do Morumbi e seguiram até o Palácio dos Bandeirantes.

Veja também:

Municípios de SP deixam de arrecadar R$ 13 bi em impostos no 1º semestre

Trio é preso após polícia encontrar plantação de maconha em casa na zona sul

Os docentes também cobram pagamento de salário e auxílio emergencial aos professores temporários, que recebem somente pelas aulas dadas e estão sem renda durante a pandemia.

O governo de São Paulo pretende reabrir as escolas gradualmente a partir do dia 8 de setembro, se todo o estado estiver na fase amarela do plano SP.