Previsão do Tempo: máxima de 17ºC com garoa em São Paulo nesta quinta

A Grande São Paulo vive sua última frente fria do mês de julho nesta semana, e a quinta-feira (30) se mantém com baixas temperaturas e chuva fraca e ocasional na região. Toda a faixa leste paulista verá um céu de muitas nuvens, além de frio nos próximos dias.

A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quinta-feira, penúltimo dia do mês, o sistema frontal que chamamos de frente fria começa a se afastar do litoral paulista. No entanto, ainda nos deixa com muita nebulosidade e garoas distribuídas ao longo do dia.

Ainda, as temperaturas ficarão abaixo dos 20ºC da madrugada à noite, com variação muito pequena ao passar das horas. A umidade do ar permanece alta, acima da taxa de 65% durante todo o dia.ºC

Logo na madrugada, chuvisco pode cair em algumas regiões, e a mínima temperatura está prevista para 13ºC. O sol não sai mesmo após o amanhecer, escondido atrás do céu bastante nublado. Assim, os termômetros sobem pouco, chegando a apenas 17ºC na máxima prevista para o dia.