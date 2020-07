Banco Central anuncia lançamento de nota de R$ 200, estampada por lobo-guará

Em resposta ao aumento da circulação de papel moeda em 2020, o Banco Central anunciou o lançamento de cédulas no valor de R$ 200. As notas começarão a circular a partir de agosto, segundo previsão do órgão.

A nova cédula será estampada pelo lobo-guará, canídeo típico do Cerrado e também o maior de seu grupo em toda a América Latina. A novidade teve aprovação Conselho Monetário Nacional (CMN), que conta com representantes da autarquia e do Ministério da Economia.

Em julho, a demanda por papel moeda fez o banco solicitar ao mesmo conselho um reforço de mais de R$ 300 milhões para aumentar a circulação. Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o aumento do papel moeda nas mãos do público nos últimos meses foi causado pela demanda da população com a liberação do auxílio emergencial mensal de R$ 600 pelo governo, durante a pandemia.

De fevereiro para junho, o índice de Papel Moeda em Poder do Público teve o maior aumento na série histórica do BC, iniciada em 2001. O número em circulação subiu 28,9%, de R$ 210,227 bilhões para R$ 270,899 bilhões.