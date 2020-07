'Jornal da Band' apresenta série sobre o novo perfil dos moradores de rua nas grandes metrópoles

A partir desta quarta-feira (29), o Jornal da Band exibe a série de reportagens especiais “Olho da Rua”, que vai abordar o aumento e a mudança de perfil dos moradores de rua nas grandes metrópoles brasileiras. O repórter Yan Boechat apresenta nomes, rostos e histórias que se escondem por trás de uma estatística imprecisa, já que não há dados confiáveis sobre o total de pessoas sem moradia.

Ao longo dos últimos anos, a queda da renda provocou uma elevação da desigualdade social e deixou milhares de brasileiros sem alternativa. Uma estimativa da Prefeitura de São Paulo aponta um avanço de 50% na população de rua entre 2015 e 2019.

Mesmo sem números específicos sobre o impacto da pandemia nesse contexto, é consenso entre os que acompanham esse drama de perto que houve um crescimento e uma mudança clara de perfil. É visível o aumento do número de famílias em barracas e de pessoas que, mesmo tendo onde morar, vão viver na rua em busca de uma eficiente rede de proteção social.

As reportagens mostram ainda uma importante estrutura de apoio, essencial para garantir a sobrevivência e o mínimo de dignidade para essas pessoas, que vão desde as medidas fundamentais do poder público – com locais de abrigo, higiene e acolhimento – até as ações de organizações religiosas e empresariais que realizam trabalho voluntário de distribuição de alimentos, roupas e cobertores.

A série “Olho da Rua” vai ao ar de quarta a sexta-feira, a partir das 19h20, no Jornal da Band.