INSS adia novamente reabertura de agências; retorno será em 24 de agosto

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por todo o país tiveram reabertura novamente postergada. Em portaria divulgada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União, a retomada das operações físicas do INSS foi adiada para 24 de agosto.

A partir do fim do mês, as unidades ficarão abertas por seis horas diárias, e o atendimento será exclusivo a segurados e beneficiários que fizerem agendamento prévio pelos canais virtuais ou por telefone.

LEIA MAIS:

Professores da rede estadual fazem carreata contra o retorno das aulas em SP

São Paulo passa de meio milhão de casos de covid-19; veja balanço de quarta

O retorno estava previsto para a próxima segunda-feira (3), após um adiamento ocorrido anteriormente. A data inicial de reabertura era 13 de julho.

Até 21 de agosto, os serviços das agências continuarão a ser feitos de forma remota através da Central Telefônica 135, além do aplicativo e portal oficial Meu INSS.

Após a retomada das operações físicas, terão prioridade serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.

Ainda, algumas unidades que não possuírem condições para atender os protocolos de segurança sanitária continuarão fechadas, operando em plantões reduzidos. Durante a reabertura, o INSS divulgará uma tabela com informações sobre o funcionamento de cada agência.