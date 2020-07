Deputado federal propõe que Rio de Janeiro volte a ser a capital do Brasil

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) apresentou uma proposta no Congresso Nacional para tornar, novamente, o Rio de Janeiro capital do Brasil. A ideia do parlamentar é de que o país tenha duas capitais, Brasília e Rio, mas o Congresso e a sede da Presidência da República seriam transferidas para a “nova capital”.

Segundo ele, a intenção é fortalecer o slogan do programa de governo do então candidato Jair Bolsonaro: “Mais Brasil, Menos Brasília”. “A transferência da sede do Congresso para o RJ se dá pela necessidade de fortalecimento da independência dos poderes, dando mais autonomia física ao parlamento brasileiro e fortalecendo a segunda capital do país”, argumenta o deputado na proposta.

A PEC diz ainda que o prefeito do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal passariam a ser, respectivamente, governador do Distrito Federal do Rio de Janeiro e Câmara Distrital. O parlamentar também propõe que o presidente da República “despacharia regularmente na cidade federal, devolve ao Rio pastas ministeriais”, o que “amenizaria o problema do isolamento de Brasília”.

A proposta foi apresentada na segunda-feira (27) e não tem data para ser votada.