Pacientes graves da covid-19 transmitem vírus por até três semanas, diz OMS

Em transmissão ao vivo de perguntas e respostas para o público geral nesta quarta-feira (29), a Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceu dúvidas sobre a transmissão da covid-19 e seu combate.

Marian Van Kerkhove, coordenadora da resposta da entidade à pandemia, afirmou que pacientes com sintomas graves da covid-19 podem transmitir o vírus por até três semanas após o início dos sintomas. Para pacientes com manifestações leves ou moderadas da doença, o período de transmissão cai para cerca de nove dias.

Esta informação, segundo Kerkhove, é utilizada para saber quanto tempo é necessário isolar pacientes para impedir a transmissão do vírus. O estudo no qual se basearam as informações ainda possui dados limitados, e ainda não foi revisado por outros cientistas da área.

Segundo a líder técnica, também é importante ter conhecimento desse período porque mesmo o teste PCR – coletado por cotonete no nariz e garganta – pode dar positivo por um longo período de tempo. "Mas isso não significa, necessariamente, que essas pessoas são infecciosas, que podem transmitir o vírus para outros", explicou.

Maria reiterou que a OMS recomenda isolamento de todos os casos como forma de diminuir o contágio pelo coronavírus. "É importante que todos os casos sejam identificados, mesmo os assintomáticos, porque eles também podem transmitir".