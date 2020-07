Como remover a maquiagem do rosto de maneira natural

Existem vários produtos que removem a maquiagem, mas nada como uma solução natural, saudável e econômica. Além disso, de acordo com o portal Nueva Mujer, alguns produtos contêm químicos que fazem mal à nossa pele ou podem causar uma reação alérgica.

Você pode abandonar todos eles e usar ingredientes simples para fazer esse trabalho sem ter que se preocupar com efeitos colaterais.

Como remover maquiagem naturalmente

Leite

A gordura e a proteína do leite podem ajudar a hidratar. O dermatologista Indu Ballani explica: “se sua maquiagem é difícil de remover, use um pouco de leite. Aplique-o em todo o seu rosto e, em seguida, limpe-o com uma toalha úmida ou algodão. Para remover a maquiagem dos olhos, limpe-os com um algodão encharcado de leite e enxágue-os”.

Mel e bicarbonato de sódio

Coloque um pouco de mel em uma toalha limpa e polvilhe com um pouco de bicarbonato de sódio. Em seguida, limpe o rosto com ele. Esta combinação funciona como um excelente limpador, bem como um esfoliante.

Óleo de coco

Este truque é ideal para maquiagem impermeável. Basta colocar um pouco de óleo de coco em suas mãos e esfregá-lo em seu rosto suavemente até que todos os vestígios de tinta desaparecem. Além disso, este óleo é carregado com propriedades antimicrobianas.

Vapor

Vapor é uma ótima maneira natural de remover a maquiagem. Tente encher sua pia com água quente (sem ferver) e inclinar-se sobre ela por alguns minutos. Vai ajudar a remover os restos de maquiagem do seu rosto.