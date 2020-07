Brasil bate novo recorde com 72 mil infecções por covid-19 num dia; veja balanço

Atualização divulgada nesta quarta-feira (29) mostra um novo recorde nos números de covid-19. Levantamento das secretarias estaduais de saúde revela, nesta quinta-feira (23), um salto de 72.377 novas infecções em apenas 24 horas, o maior dentre todos os dias desde o início da epidemia. O recorde anterior era de 67 mil.

Estes números levam o país a superar a marca de 2,5 milhões de casos: agora, desde o início do ano, o Brasil acumula 2.553.265 milhões de infectados pelo novo coronavírus.

Os dados foram compilados pela plataforma Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O aumento surpreendente segue dois dias de números reduzidos, na segunda e terça-feira. O último recorde, registrado na semana passada, também foi atingido numa quarta-feira. A última semana também foi a com mais casos e óbitos entre todas desde o começo da epidemia no Brasil.

O número de mortes registradas entre terça e quarta também subiu, saindo da casa dos 800 para quase o dobro, com 1.664 novos óbitos. O total também ultrapassou 90 mil, com 90.134 desde março.

Sò no Estado de São Paulo, estão 22.389 dos óbitos no Brasil; outros 13.198 estão no Rio de Janeiro. Ceará, Pernambuco e Pará também possuem mais de 5 mil casos cada.

A maior parcela dos casos totais também está em São Paulo, que por si só acumula mais de meio milhão dos infectados. Em seguida, Ceará, Rio, Bahia e Pará vêm com acima de 150 mil casos cada.