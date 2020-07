Missas retornam com público limitado no Santuário de Aparecida

O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, retomou as missas presenciais nesta terça-feira (28). A primeira celebração aconteceu às 6h45 desta manhã, com protocolo diferenciado.

A cerimônia que já reuniu mais de 30 mil devotos ficou limitada a 100 fiéis durante esta retomada, e os presentes foram orientados a sentar-se respeitando sinalizações de distanciamento social, com apenas dois fiéis por banco.



O protocolo segue normas apresentadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aprovadas também pelo Governo do Estado de São Paulo e a prefeitura de Aparecida.

A temática da missa foram as vítimas e famílias afetadas pela covid-19. A celebração foi comandada pelos padres Luiz Cláudio, administrador ecônomo, e Eduardo Catalfo, reitor do santuário.

A partir desta terça, o local ficará aberto de segunda a sexta, das 6h às 18h, e também aos finais de semana, das 5h às 20h. O acesso de ônibus ao santuário, popular meio de transporte para procissões, ficou restrito, com limite de sete lugares por veículo.

Na entrada, fiéis terão sua temperatura corporal medida, além de terem de higienizar as mãos. As máscaras serão obrigatórias para entrada e permanecimento no local.