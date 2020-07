Sem greve no metrô, rodízio de veículos segue suspenso nesta terça em São Paulo

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso nesta terça-feira (28), dia em que estava prevista uma greve dos metroviários. O movimento acabou sendo cancelado, mas houve atraso na abertura das estações.

Mesmo assim, a prefeitura da capital paulista confirmou a liberação de carros com placa final 3 e 4 para circularem no centro expandido durante todo o dia. Os períodos do rodízio na cidade são entre 7h e 10h e entre 17h e 20h, considerados horários de pico do trânsito.

Às 8h, a cidade de São Paulo registrava 17 km de congestionamento em suas principais ruas e avenidas, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O sistema do órgão municipal monitora 868 km de vias do município.

