Rapaz morre em colisão entre motos aquáticas na Billings, em São Bernardo

André Felipe Glecias Gonçalves, 24 anos, morreu em uma colisão entre motos aquáticas na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo na segunda-feira, 27. O acidente também deixou uma pessoa ferida.

De acordo com a polícia, dois homens estavam a bordo de uma moto aquática e duas mulheres a bordo de outra. Em dado momento, os veículos colidiram.

O amigo de André, 34 anos, sofreu fraturas nos braços e foi socorrido no PS Central da cidade, onde permanece internado.

As duas moças que estavam no outro jet-ski não ficaram feridas.

A PM foi acionada e a condutora da moto aquática foi presa em flagrante. Ela não possuía habilitação para o uso do equipamento. Após pagamento de fiança, ela foi solta.

O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo do Campo como homicídio culposo, lesão corporal culposa e localização/apreensão de objeto.

Por se tratar de acidente durante navegação, a Capitania dos Portos foi acionada e prosseguirá com as investigações do caso.