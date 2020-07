Previsão do Tempo: Frio retorna com mais força nesta quarta-feira em São Paulo

Uma nova frente fria, mais forte do que a vista no fim de semana, chega a São Paulo nesta quarta-feira (29). Já no fim da tarde e noite desta terça (28), as nuvens começam a aumentar e as temperaturas diminuem lentamente.

A previsão do tempo é baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

O frio, que deve atingir temperaturas pouco abaixo dos 20ºC, se mantém até a quinta-feira. Amanhã, o ar frio e úmido se espalha por toda a faixa leste do Estado, causando aumento da nebulosidade e ocasionais chuviscos na Grande São Paulo.

A mínima temperatura é atingida no período da noite, ficando em torno dos 14ºC. A amplitude térmica será pequena, chegando a apenas 19ºC ainda pela madrugada.

O céu fica encoberto durante todo o dia, e chuviscos podem ocorrer entre manhã e noite.