Papa agradece por atuação do MST na distribuição de alimentos durante pandemia

O papa Francisco agradeceu o Movimento Sem Terra (MST) por ter distribuído toneladas de alimentos às famílias pobres durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou a agência de notícias católica Vatican News.

O texto foi enviado através do cardeal Michael Czerny, subsecretário da Seção de Migrantes do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, por ocasião do Dia dos Trabalhadores Rurais, celebrado no dia 25 de julho, e elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo de 35 anos de existência.



Segundo o portal, o "apoio mútuo" é um dos valores do Movimento e isso foi reforçado nos tempos difíceis da crise sanitária com a ajuda às famílias mais vulneráveis. Por isso, Francisco quis agradecer a organização brasileira pelo "bonito gesto de distribuição".

O que o MST está fazendo "para ajudar as famílias necessitadas nas periferias das cidades é um sinal do Reino de Deus que gera solidariedade e comunhão fraterna", afirma o papa. "A partilha produz vida, cria laços fraternos, transforma a sociedade. Desejamos que este gesto de vocês se multiplique e anime outras pessoas e grupos a fazerem o mesmo, pois 'Deus ama a quem dá com alegria"", escreveu o Pontífice na mensagem.

O líder católico termina o texto abençoando as famílias, pedindo que "o Espírito Santo vos proteja do vírus da Covid-19, vos dê coragem e esperança nesses tempos de isolamento social".

"E neste dia dos agricultores, que o nosso Bom Deus proteja e abençoe todas as famílias que trabalham na terra e lutam pela partilha da terra e pelo cuidado de nossa casa comum", finalizou.

O site do MST informa que recebeu a carta no sábado e que já foram distribuídos mais de 2,5 mil toneladas de alimentos durante a pandemia.