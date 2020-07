Operação contra facção criminosa cumpre 212 mandados em 11 estados

Uma grande operação policial cumpre 212 mandados de busca e apreensão e de prisão em Alagoas e mais 10 estados na manhã desta terça-feira (28). O objetivo é prender integrantes de facções criminosas, principalmente a nova composição do PCC (Primeiro Comando da Capital), com base no Mato Grosso do Sul.

Foram 98 mandados em Alagoas, 73 em Maceió e, o restante, em Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Mais de mil policiais participam da operação em todo o país.

Veja também:

Sem greve no metrô, rodízio de veículos segue suspenso nesta terça em São Paulo

Viagens internacionais devem recomeçar em breve, afirma OMS

A ação, denominada Flashback 2, é organizada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de Alagoas) e o MP-AL (Ministério Público de Alagoas). Há, ainda, apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal.

A primeira operação Flashback ocorreu em novembro de 2019, quando 81 pessoas foram presas. Na nova fase, destaca-se a grande presença de mulheres alvos de mandados de prisão. Investigações apontam uma maior participação delas em posições de liderança nas quadrilhas.