Lotomania 2095: veja números sorteados nesta terça, 28 de julho

A Lotomania 2095 desta terça-feira, dia 28 de julho, pode pagar um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O início do sorteio do concurso será às 20h e o resultado é divulgado pelo Metro Jornal até as 21h – atualize esta página para acessá-lo.

A Lotomania de hoje é:

04 – 05 -13 – 14 – 15

22 – 25 – 34 – 43 – 51

52 – 54 – 58 – 60 – 63

76 – 84 – 88 – 90 – 97

No sorteio anterior, de sexta-feira (24), uma aposta levou o prêmio principal, de R$ 11,6 milhões. Sete apostas fizeram 19 dezenas e levaram R$ 62 mil cada uma. Clique aqui para ver o resultado.