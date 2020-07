Fies: Inscrições para o segundo semestre começam hoje

Os interessados em participar do processo seletivo do 2º semestre de 2020 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) já podem se preparar para disputar as 30 mil vagas ofertadas nesta edição.

As inscrições são realizadas a partir desta terça-feira (28) até as 23h59 de sexta-feira (31), na página do Fies, . O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. O programa federal concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos em instituições de educação particulares.

Poderá se inscrever o candidato que participou do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, que tenha obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.