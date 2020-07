Comitê dos EUA critica apoio da família Bolsonaro a Trump

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Eliot Engel, reagiu nesta segunda-feira (27) à publicação de um vídeo de apoio ao presidente Donald Trump pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A peça de campanha para as eleições americanas deste ano foi divulgada pelo filho de Jair Bolsonaro no último domingo (26), acompanhada pelo texto "Trump 2020". "Nós já vimos esse manual antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar de fora das eleições nos EUA", disse Engel, que é do Partido Democrata, de oposição a Trump.

A família Bolsonaro tem se mostrado uma fiel aliada do presidente americano, mesmo após ele ter citado o Brasil como exemplo negativo de combate à pandemia do novo coronavírus. Trump tentará a reeleição em disputa contra o ex-vice-presidente Joe Biden, que concorre pelo Partido Democrata e lidera as pesquisas atualmente. A votação está marcada para 3 de novembro.

