Brasil ultrapassa 88 mil mortos pela covid-19; veja balanço de terça

Nesta terça-feira (28), o número de óbitos registrados em decorrência da covid-19 voltou a ficar abaixo dos mil. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve mais 852 mortes causadas pela doença.

Com estas, o total de vítimas fatais do novo coronavírus desde o início da epidemia no país atinge 88.470.

Os dados são compilados pelas secretarias estaduais de saúde, e atualizados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Ainda, foram 38.513 novos diagnósticos positivos para o Sars-Cov-2 nas últimas 24 horas. O número total de infectados desde o início do ano chegou a 2.480.888.

O maior número de casos e mortes continua em São Paulo, que possui quase quatro vezes mais infectados e três vezes mais mortes que o segundo Estado na lista, o Ceará (165,5 mil casos e 7,6 mil óbitos).

O Rio de Janeiro, terceiro Estado mais afetado, possui mais mortes que o próprio Ceará (13 mil mortes para 159.639 casos), possuindo a maior taxa de letalidade de todo o país. Em seguida, figuram Bahia (153.313 casos e 3,2 mil mortes) e Pará (150 mil casos e 5,7 mil mortes).

Na outra ponta da tabela, os Estados com menores números de vítimas da covid-19 são Acre, Mato Grosso do Sul e Tocantins.