SP já avalia possibilidade de permitir acesso aos parques nos finais de semana, diz Covas

São Paulo já avalia a possibilidade de permitir o acesso aos parques municipais aos sábados e domingos. Ainda sem dar detalhes ou prazos, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que os estudos estão em andamento junto com a Vigilância Sanitária.

Precisa haver “tranquilidade” para reabrir aos fins de semana “sem gerar aglomeração”, diz o prefeito. Além dos sábados e domingos, Covas confirmou que o horário de funcionamento durante a semana pode ser estendido.

Bares e restaurantes

Com relação aos bares e restaurantes, um segundo projeto piloto para a utilização das calçadas será implementado em agosto. O primeiro, já anunciado anteriormente, será no centro. O segundo, revelado pelo prefeito à Rádio Bandeirantes, será no Itaim Bibi.

Veja também:

Apresentador Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos

Coronavírus infectou 1,32 milhão de pessoas em São Paulo, diz novo inquérito sorológico

Haverá protocolos específicos e, dependendo do resultado, a colocação de mesas e cadeiras do lado de fora pode ser novamente autorizada.

Frota de ônibus

Bruno Covas reiterou que não pretende aumentar a frota de ônibus em circulação em São Paulo, hoje em 84% De acordo com o prefeito, são duas razões pra isso: menos de 55% dos passageiros estão usando o sistema e uma elevação até 100% custaria R$ 500 milhões em subsídios pagos às empresas.

Caso fosse necessário usar esses recursos, o dinheiro teria que sair de outros serviços essenciais, ressaltou o prefeito de São Paulo.