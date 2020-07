5 segredos para ter uma pele radiante depois dos 40

Não importa a idade, o segredo é que ela não seja perceptível. Podemos realmente evitar rugas? Não. Mas, se você pode retardar o surgimento ou atenuá-las, a sua pele vai parecer radiante.

Considere esses segredos antienvelhecimento listado pelo portal Nueva Mujer:

Segredos para cuidar da pele

Tome cuidado com o sol

É essencial usar protetor solar com fator de proteção mínima SPF 15, conforme recomendado por especialistas da L’Oréal Paris.

Beba bastante água

Especialistas da Câmara Nacional da Indústria de Produtos Cosméticos do México afirmam que é preciso beber pelo menos sete copos de água diariamente, pois permite preservar a elasticidade da pele.

Cuide não só do rosto

O rosto é o que mostra a passagem do tempo — assim como o pescoço e as mãos. É por isso que, na rotina de beleza, você deve incluir cuidados específicos para essas áreas.

Durma corretamente

Descanse pelo menos seis horas por dia. E, mesmo que custe, acostume-se a dormir com as costas totalmente coladas ao colchão. Dessa forma, a frente do seu corpo está protegida das dobras.

Crie um bom cardápio

Inclua alimentos antioxidantes — como abacate, nozes, frutas vermelhas, frutas cítricas e repolhos — na sua dieta.a