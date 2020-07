Vacina do Instituto Butantan deve ser distribuída em janeiro, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda feira (27), que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China deve ser distribuída em janeiro de 2021.

"A quantidade necessária para iniciar a imunização da população brasileira pode ser aplicada já no início de janeiro com o SUS, com aplicação gratuita em toda população", disse Doria, em entrevista à rádio Itatiaia.

"Abril do ano que vem já teremos, com toda segurança, a imunização e a tranquilidade e as pessoas poderão celebrar festas, atividades, eventos musicais ou esportivos, sem risco para sua saúde ou sua vida", completou.

Segundo o governador, a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a distribuição da vacina deve sair nos primeiros dias de dezembro. Os testes devem ser concluídos em outubro.