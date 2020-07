Presidente do STJ testa positivo para covid-19

O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), testou positivo para o novo coronavírus neste domingo (26).

De acordo com a assessoria do STJ, o magistrado de 63 anos ainda não apresentou sintomas para a doença, que provoca desde febre e tosse até dores no peito, falta de ar e confusão mental. Noronha continuará trabalhando de casa, em regime de quarentena.

Desde o início da epidemia no Brasil, em março, o tribunal opera em regime de trabalho remoto. As sessões de julgamento adotaram o modelo de videoconferência em maio. No momento, STJ se encontra em recesso, durante o qual o ministro está responsável pelo plantão, analisando pedidos urgentes.