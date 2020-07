Detran-SP reabre agendamento para prova prática da CNH; veja novas regras

O Detran-SP volta a permitir, a partir desta segunda-feira (27), o agendamento de prova prática para a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os exames, porém, devem ser retomados apenas na semana que vem.

Cerca de 50 mil pessoas aguardavam o retorno das atividades para poder concluir o processo e obter o documento. Apenas quando essa fila for zerada novas inscrições para a CNH serão aceitas. Municípios na fase vermelha do Plano São Paulo ainda seguem sem o serviço.

Para marcar a data da prova, o aluno deve entrar em contato com a autoescola, que tem acesso ao sistema do departamento estadual. Nesta semana, serão feitos testes e ajustes para o cumprimento dos protocolos de higiene.

Os veículos deverão ser higienizados entre cada aluno, ocupantes do carro terão que usar máscara e luvas e os vidros do veículo devem estar sempre abertos. O uso de álcool em gel também é obrigatório. Para exames em veículos de duas rodas, cada aluno será responsável por levar seu próprio capacete. Clique aqui para ver as demais regras do protocolo sanitário.