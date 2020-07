Previsão do tempo: 29ºC com sol nesta terça em São Paulo

Após uma rápida redução nas temperaturas neste domingo (26), o sol retornou com força total e deve predominar ainda durante esta terça-feira (28). Confira a previsão do tempo completa para a Grande SP, baseada em dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A passagem entre segunda e terça-feira mantém sol e temperaturas em elevação. Amanhã, o dia começa com poucas nuvens e 15ºC, mínima prevista para a terça.

Ao longo da manhã, o sol passa a brilhar cada vez mais forte, abrindo espaço para a expansão do calor. As máximas de temperatura devem superar a dos últimos dois dias, atingindo ou mesmo superando os 29ºC na parte da tarde.

Não há previsão de chuva para o dia. Em vez disso, as taxas de umidade do ar seguem cada vez menores, atingindo 30% nas horas mais quentes do dia.

Uma nova frente fria passa pelo litoral paulista entre a quarta e a quinta-feira, o que deve provocar aumento de nebulosidade e chuvas fracas na faixa litorânea, que inclui a Grande São Paulo. As temperaturas voltam a declinar, mas sem expectativa de frio extremo.