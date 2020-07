Responsáveis pela limpeza de escolas municipais estão há quatro meses sem receber

Empresas contratadas para fazer a limpeza das escolas municipais de São Paulo estão há quatro meses sem receber o pagamento da prefeitura. As 18 terceirizadas prestam o serviço de higienização diariamente em 3.941 unidades de ensino e 42 Centro Educacionais Unificados da capital paulista.

Em média, 3,5 mil funcionários continuam trabalhando, mesmo durante a pandemia, recebendo o salário e todos os benefícios. De acordo com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no estado de São Paulo, a prefeitura deixou de repassar R$ 44 milhões para as empresas desde março.

Em nota enviada à Rádio Bandeirantes, a Prefeitura de São Paulo esclarece que os pagamentos serão feitos nesta semana. Diz ainda que a Secretaria da Educação entrou em contato com o sindicato no começo de julho para esclarecer a situação.

