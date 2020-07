Guarulhos retoma 100% da frota de ônibus um mês após determinação judicial

A cidade de Guarulhos retoma 100% da frota de ônibus nesta segunda-feira (27). Até a semana passada, o município disponibilizava cerca de 75% do total.

No dia 30 de junho, a Justiça já havia determinado a utilização total dos 859 ônibus, mas a prefeitura recorreu duas vezes nesse meio tempo. O prefeito Guti afirma que, mesmo com a metade da demanda registrada nas últimas semanas, oficializou o reforço no início desta semana.

"Temos uma retomada econômica, a tendência em utilização do transporte público pelas pessoas está aumentando também. Agora, os idosos voltam a utilizar também seus benefícios no horário de pico. A tendência é que isso aumente, então, a gente precisa garantir os 100%”, afirma o prefeito.

Também a partir desta segunda-feira, os idosos estão liberados para circular gratuitamente durante todo o dia com a utilização do Cartão Sênior. Desde o dia 22 de junho, a isenção das tarifas estava suspensa para pessoas com mais de 60 anos nos horários de pico.

Na capital paulista

Já na cidade de São Paulo, o Tribunal de Justiça havia determinado em 16 de julho que a frota retornasse aos 100%, porém, até agora, a capital segue funcionando com 84% dos ônibus nas ruas.