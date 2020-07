Estudante negra da UFJF é selecionada para estudar cinema em Cuba

View this post on Instagram

Vivendo do Amor – bell hooks @bellhooks_ Ilustração inspirada em #yemanja E #oxala , o encontro das águas com o ar, a beleza do mar revirado por um novo amor. O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Meu trecho favorito do Evangelho segundo São João é o que diz: “Aquele que não ama ainda está morto”. Por: Bell Hooks – Tradução de Maísa Mendonça "Muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. Essa é uma de nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. Não tem sido simples para as pessoas negras desse país entenderem o que é amar. M. Scott Peck define o amor como “a vontade de se expandir para possibilitar o nosso próprio crescimento ou o crescimento de outra pessoa”, sugerindo que o amor é ao mesmo tempo “uma intenção e uma ação”. Expressamos amor através da união do sentimento e da ação. Se considerarmos a experiência do povo negro a partir dessa definição, é possível entender porque historicamente muitos se sentiram frustrados como amantes. O sistema escravocrata e as divisões raciais criaram condições muito difíceis para que os negros nutrissem seu crescimento espiritual. Falo de condições difíceis, não impossíveis. Mas precisamos reconhecer que a opressão e a exploração distorcem e impedem nossa capacidade de amar." Leia completo em : https://www.geledes.org.br/vivendo-de-amor/ Via: @portalgeledes _ _ _ #axé #ase #umbanda #yemanja #art #digitalart #vidasnegrasimportam #blacklivesmatter #africa #amorpreto #contemporanyart #art #love #blacklivesmatter #amorpretocura #obatala #diaspora #ocean #mar #zine #hq #dreads #amorpreto