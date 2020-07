Complexo de futebol society retoma atividades descumprindo protocolos de saúde

Um complexo de quadras de futebol society vem permitindo a realização de jogos há pelo menos duas semanas. O local, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, não obriga e nem orienta os clientes quanto ao uso de máscara e distanciamento social.

Além disso, a comercialização de bebidas alcoólicas no bar acontece até 1h, como confirmou à reportagem o gerente de vendas. O espaço é uma espécie de franquia da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). De acordo com o secretário-geral, Walter Feldman, a entidade não sabia da prática e já pediu que os responsáveis removam placas de publicidade com o nome da CBF.

A Prefeitura de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Estado vão acompanhar os desdobramentos do caso. Se o local continuar descumprindo os protocolos de combate à pandemia, a “BR Arena Espraiada” pode ser fechada de forma parcial ou total. Os responsáveis pelo complexo foram procurados, mas não deram retorno.