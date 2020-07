Casos de dengue caem 89% na cidade de São Paulo no primeiro semestre

O número de casos de dengue no primeiro semestre de 2020 caiu 89% na cidade de São Paulo. Se entre janeiro e junho do ano passado foram 16.147 diagnosticados, neste ano foram apenas 1.798 registros – 14.349 a menos.

As informações são da Secretaria Municipal da Saúde, em levantamento exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para a coordenadora do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Outras Zoonoses da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), Vivian Ailt, o isolamento social e outras medidas preventivas justificam a queda.

"Um fator do isolamento que pode ajudar é que as pessoas passaram a não viajar para lugares que tenham transmissão, que não é de pessoa para pessoa, mas de mosquito para pessoa. E você também tem uma intensificação das ações de prevenção no final do ano passado e início deste ano, que deram resultado na diminuição de casos."

Veja também:

Megatraficante que deixou cadeia por ser grupo de risco para covid-19 está foragido

Live de grupo de pagode é interrompida por operação policial com tiros e helicóptero

Abril, maio e junho foram os meses de menor incidência da doença na capital paulista, justamente o período de maior isolamento social. Nenhuma morte por dengue foi registrada no primeiro semestre; em 2019, foram três vítimas.

Em todo o Estado, os números também são positivos: pouco mais de 178 mil casos – praticamente a metade do total entre janeiro e junho no ano passado. Em relação às mortes no Estado de São Paulo, houve redução de 61% – 108 neste ano, contra 274 no primeiro semestre de 2019.

Apesar disso, o superintendente do Controle de Endemias da Secretaria da Saúde, Marcos Bolsos, lembra que a população não pode descuidar da prevenção. "Evitar água parada, olhar sempre quando chove se há possíveis focos, tomar cuidado com a caixa d’água. Se tivermos cuidado com tudo isso, podemos até manter o nível de agora, que é muito baixo em comparação ao que tínhamos no ano passado."